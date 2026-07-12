Il governo ha approvato un piano dedicato all’economia sociale, con l’obiettivo di inserirla nelle politiche industriali e di sviluppo del Paese. Il documento sottolinea che questa modalità può contribuire alla crescita economica, creando valore e opportunità. La decisione mira a rafforzare il settore e a promuoverne il ruolo nel sistema economico nazionale. Nessuna indicazione è stata fornita sui tempi di attuazione o sui dettagli specifici delle misure previste.

di Sandro Neri L’economia sociale può diventare uno dei motori della crescita italiana, a condizione che venga riconosciuta come parte integrante delle politiche industriali e di sviluppo. È il messaggio lanciato dal presidente di Legacoop, Simone Gamberini, che indica nel modello cooperativo uno strumento capace di coniugare competitività, innovazione e inclusione. "In uno scenario segnato da transizione demografica, sfide tecnologiche e nuove disuguaglianze – osserva – l’economia sociale, sostiene, rappresenta un investimento strategico per creare valore, occupazione qualificata e sviluppo nei territori". L’approvazione da parte del governo del piano per l’economia sociale tiene conto delle indicazioni di Legacoop? Siete soddisfatti? "Siamo soddisfatti del percorso costruito in questi due anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ok al piano per l’economia sociale: "Così si crea valore per il Paese"

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