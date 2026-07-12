Saranno 35 gli equipaggi in gara questo pomeriggio a San Terenzo, per la prepalio organizzata dalla borgata locale. Nello specchio acqueo antistante Castello di San Terenzo (nella foto il campo di gara allestito ieri), ad aprire la giornata di gare saranno come di consueto i ragazzi, con il via alle 17.30. A seguire, alle 18.15, la categoria femminile, mentre a chiudere, alle 19, saranno i senior. Una giornata molto attesa, quella di oggi, dopo le polemiche roventi che hanno seguito l’annullamento della prepalio di domenica scorsa a Tellaro. Malessere che persino i vogatori e le vogatrici del Palio hanno voluto mettere nero su bianco in una lettera inviata alle istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi pomeriggio la prepalio di San Terenzo

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