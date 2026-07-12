Oceania perché il live action Disney è diverso dagli altri remake
Il live action di Oceania si distingue dagli altri remake Disney per alcune scelte di produzione e interpretazione. A differenza di altri film, sono stati mantenuti elementi originali e inserite nuove tecnologie di animazione. La pellicola è stata girata in location diverse rispetto alla versione animata, con un cast di attori in carne e ossa. La durata è leggermente superiore rispetto alla versione originale, e alcune scene sono state rielaborate per adattarsi al nuovo formato.
Un classico può diventare davvero “classico” dopo appena dieci anni? La domanda accompagna inevitabilmente l’arrivo del live action di Oceania. Il film d’animazione del 2016 non appartiene infatti a un passato lontano da riscoprire, ma continua a vivere nel presente: è ancora tra i titoli Disney più visti in streaming, le sue canzoni vengono cantate nelle scuole e nei musical, mentre Vaiana è ormai una delle protagoniste più amate della nuova generazione di principesse Disney. Per questo il rischio di un’operazione puramente nostalgica era forse più alto che in qualsiasi altro remake dello studio. Eppure, dopo aver incontrato su Zoom... 🔗 Leggi su Panorama.it
MOANA (2026) Live Action | Dwayne Johnson, Catherine Laga'aia
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