Oceania perché il live action Disney è diverso dagli altri remake

Notizia in breve

Il live action di Oceania si distingue dagli altri remake Disney per alcune scelte di produzione e interpretazione. A differenza di altri film, sono stati mantenuti elementi originali e inserite nuove tecnologie di animazione. La pellicola è stata girata in location diverse rispetto alla versione animata, con un cast di attori in carne e ossa. La durata è leggermente superiore rispetto alla versione originale, e alcune scene sono state rielaborate per adattarsi al nuovo formato.