Un individuo, dichiaratamente cattolico, ha commentato la visita del Papa a Lampedusa il 4 luglio, sottolineando come le immagini di migranti morti nel Mediterraneo lo abbiano profondamente colpito. Ha evidenziato l’importanza di agire con gesti concreti, ispirandosi all’esempio papale, piuttosto che con parole. La sua riflessione si focalizza sulla necessità di comportamenti prossimi e umani nei confronti delle persone che affrontano rotte pericolose in mare.

"Sono un cattolico, anche se non molto praticante. Ho seguito con commozione la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa del 4 luglio. Da anni le immagini di tanti uomini, donne e bambini morti nel Mediterraneo mi turbano profondamente e continuano a interrogare la mia coscienza. Di fronte a una tragedia così grande mi sento impotente e mi chiedo: che cosa posso fare anch'io? Che cosa possiamo fare, concretamente, per non restare semplici spettatori?». La domanda del nostro lettore tocca un nervo scoperto. Davanti a tragedie come quelle consumatesi nel Mediterraneo è facile indignarsi e scoraggiarsi di fronte alla sensazione di impotenza. Eppure, Papa Leone XIV, con la sua recente visita a Lampedusa, ci ha offerto una risposta e ci ha indicato una strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Non parole ma gesti. Dobbiamo farci "prossimi" come il Papa a Lampedusa

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