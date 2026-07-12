Nencini un campione di babbo Elisabetta racconta Gastone | Indimenticabile il suo sorriso

Elisabetta ricorda Gastone come un campione che incarnava valori di impegno e fatica, sottolineando il suo sorriso indimenticabile. La storia, ambientata in una città italiana, richiama un’epoca in cui gli atleti si conquistavano il successo con dedizione e sacrificio, distinguendosi per la loro determinazione. La narrazione evidenzia un ricordo personale e nostalgico di un’epoca passata, senza entrare in dettagli specifici sulla carriera sportiva o su altri aspetti biografici.

Firenze, 12 luglio 2026 – Per molti aspetti è una storia d’altri tempi, quando i campioni nello sport erano figli della fatica, dell’impegno, della voglia di farcela ad ogni costo. Gastone Nencini, che da Barberino di Mugello è entrato nella gloria del Tour de France, vinto nel ’60, e del Giro d’Italia, nel ’57, ma per Elisabetta, artista, fotografa e designer, diplomata all’Accademia con una tesi sulla storia guarda caso della bicicletta, è stato prima di tutto il Babbo, sì con la B maiuscola. La mamma Maria Pia, oggi novantenne in ottima salute, l’aveva conosciuto a Firenze nel rione di Santa Croce. Fra la ragazza, che chiamavano la Marilyn Monroe di via de’ Neri, e Gastone, il Leone del Mugello, fu subito amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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