Un uomo è deceduto all’alba dell’ottavo giorno di ricovero in terapia intensiva dopo aver subito una lite in un bar. Era stato portato in ospedale nella notte tra il 29 giugno e il 30 giugno, senza condizioni gravi inizialmente. Dopo una settimana di agonia, è morto, portando la procura a indagare per omicidio preterintenzionale. La vicenda si è svolta a Padova.

PADOVA - Per sette giorni e una manciata di ore Hicham Rahhali ha lottato per vivere. È morto all’alba dell’ottavo giorno di battaglia, su un letto della Terapia intensiva dell’ospedale di Padova dov’era arrivato nella notte del 29 giugno non in gravi condizioni. Aveva ricevuto un pugno da un 60enne cinese a causa del quale era caduto a terra sbattendo la testa contro il tavolino del bar. Poi si era alzato e la visita al Pronto soccorso era sembrata più una routine. Il quadro clinico si è complicato nelle ore successive, quelle dell’osservazione. Una china che non s’è più fermata fino all’alba di martedì quando Hicham, 47 anni, muratore marocchino regolare in Italia, ha esalato l’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Muore per una lite al bar dopo una settimana di agonia: la Procura indaga per omicidio preterintenzionale

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