Una giovane donna di 23 anni è deceduta mentre faceva jogging nel quartiere Tripoli di Marsciano. La ragazza era uscita di casa per allenarsi e si trovava lungo le strade del quartiere quando, intorno alle 21, è stato lanciato l’allarme. La comunità esprime dolore per la perdita, ricordando il suo sorriso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Marsciano (Perugia), 12 luglio 2026 – È uscita di casa per allenarsi. Una corsa lungo le strade del quartiere Tripoli di Marsciano, dove viveva. Poi l’allarme, intorno alle 21. Quella ragazza, appassionata della corsa, era riversa a terra, in via della Fornace. Due passanti si erano accorti di lei e avevano chiamato i soccorsi. L’intervento del personale del 118 non era stato sufficiente per salvarle la vita. Per Eleonora Cruciani, studentessa universitaria di 23 anni, non c’è stato niente da fare. Il malore improvviso. La ragazza, in base ai primi accertamenti, sarebbe stata colta da un improvviso malore, forse favorito anche dalle temperature elevate di questi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a 23 anni, stava facendo jogging. Il dolore della comunità: “Cara dolce Ele, il tuo sorriso per sempre con noi”

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TRAGEDIA 24ENNE SI LANCIA CON BUNGEE JUMPING DAL PONTE MA NON LE LEGANO LA CORDA: MORTA SUL COLPO

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