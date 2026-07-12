Ai Ogura ha concluso al secondo posto il Gran Premio di Germania, undicesima gara del Mondiale di MotoGP 2026. Il pilota giapponese ha dichiarato che questa posizione rappresenta un risultato particolare e che non si aspettava di essere così competitivo durante la corsa. La gara si è svolta su un circuito caratterizzato da curve rapide e rettilinei estesi, con condizioni meteo soleggiate.

Ai Ogura non può che essere soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Sachsenring il pilota nipponico ha fatto il massimo possibile, ovvero centrando la piazza d’onore alle spalle del dominatore di questa pista, ovvero Marc Marquez che, con il successo odierno, è arrivato a 13 trionfi al Sachsenring in carriera. Clamoroso. La vittoria nella gara odierna è andata a Marc Marquez che ha preceduto Ai Ogura per 1.9 secondi mentre completa il podio Raul Fernandez a 5.1. Quarta posizione per Pedro Acosta a 7.6, quinta per Jorge Martin a 11.3, quindi in sesta Pecco Bagnaia a 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Ai Ogura: “Un secondo posto speciale, non mi aspettavo di andare così forte oggi”

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