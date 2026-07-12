Mondiali 2026 ne restano solo quattro | chi vincerà?

Da liberoquotidiano.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le semifinali dei Mondiali 2026 sono in corso, con solo quattro squadre rimaste in gara: Spagna, Francia, Inghilterra e Argentina. Le partite sono state giocate e le vittorie hanno determinato le qualificate. Non sono stati resi noti i risultati delle ultime sfide. La finale si avvicina e si attendono le ultime decisioni sul vincitore. Le squadre si preparano per l’ultimo atto, con le partite che si svolgeranno a breve.

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