Mondiali 2026 le semifinali | il tabellone con date orari e dove seguirle in tv

Le semifinali dei Mondiali 2026 si disputeranno il 12 luglio a East Rutherford, negli Stati Uniti. La prima partita vedrà affrontarsi Francia e Spagna, mentre l’altra sarà tra Inghilterra e Argentina. Le date, gli orari e i canali televisivi per seguire le partite non sono stati ancora comunicati.

East Rutherford (Stati Uniti), 12 luglio 2026 - Il tabellone del Mondiale 2026 è arrivato alle semifinali. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Francia e Spagna, mentre dall'altra parte del tabellone andrà in scena il grande classico tra Inghilterra e Argentina. Francia–Spagna, martedì 14 luglio (ore 21) . La Francia ha conquistato la semifinale battendo 2-0 il Marocco nei quarti di finale grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid sono già 8 gol in questa edizione del Mondiale e 20 complessivi in carriera nella competizione, numeri che lo portano al secondo posto della classifica marcatori all-time. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mondiali 2026, il tabellone dai sedicesimi fino alla finale: tutte le possibili combinazioni

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