Il giocatore argentino ha segnato 21 reti nel Mondiale, superando il precedente record di Miroslav Klose e diventando il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo.

I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, il più grande di tutti, Leo Messi: il 10 dell’Argentina ha infatti superato Miroslav Klose e con le sue 21 reti è oggi il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Attenzione però a Kylian Mbappé: insegue a quota 20, ormai staccati Klose e Ronaldo il brasiliano a quota 16 e 15 gol. E poi c’è la battaglia per il titolo di miglior marcatore in questa edizione, ancora apertissima. Ecco la classifica aggiornata. L’albo d’oro dei Mondiali La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Mbappé aggancia di nuovo Messi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MESSI ne fa 3, DOPPIETTE per MBAPPÉ, HAALAND e KANE | TUTTI I GOL | 1ª giornata FIFA World Cup |DAZN

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Messi non si ferma, Mbappé rispondeDurante i Mondiali 2026, la classifica marcatori vede Messi al primo posto con 20 reti, superando il precedente record di Miroslav Klose.

Temi più discussi: Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta; Mondiali 2026, ecco i sedicesimi di finale: qualificate, eliminate, calendario e possibili incroci; Capocannonieri Mondiali di calcio 2026 | Classifica marcatori LIVE · Aggiornamenti in tempo reale; Le favorite dei Mondiali 2026: la Francia resta al comando, l’Inghilterra convince, l’Argentina mostra ancora debolezze in un’altra partita thrilling.

#AscoltiTV #TotalAudience | Lunedì 6 Luglio 2026. Portogallo-Spagna da record: primo tempo +316K, secondo tempo +401K La partita dei Mondiali domina la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

Norvegia-Inghilterra 1-2 LIVE ai Mondiali 2026, risultato in diretta: gol e doppietta di BellinghamLa partita dei Mondiali 2026 in diretta da Miami: tutti gli aggiornamenti live, sull'orario d'inizio che rischia di cambiare e il risultato di Norvegia-Inghilterra ... fanpage.it

Mondiali 2026, la classifica delle migliori terze: chi passa ai sedicesimi, la graduatoria definitivaLa classifica delle migliori terze classificate ai Mondiali 2026. Ecco chi si qualifica ai sedicesimi di finale ... calciomercato.it