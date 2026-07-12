Mondiale 2026 | le partite del 12 luglio

Il 12 luglio si disputano le ultime partite dei quarti di finale del Mondiale 2026. Dopo le sfide tra Francia e Marocco, Spagna e Belgio, Norvegia e Inghilterra, si gioca a Kansas City l’incontro decisivo per definire le semifinali. La partita determina quale squadra accederà alle semifinali del torneo, rimanendo in corsa per il titolo mondiale. La giornata prevede un solo match, dopo una domenica di riposo.

I quarti di finale del Mondiale 2026 arrivano al loro ultimo capitolo. Dopo Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra, la domenica di riposo lascia spazio a un solo verdetto, quello più atteso: a Kansas City va in scena la sfida che chiuderà il quadro delle semifinali, con in palio un posto tra le prime quattro del pianeta. Argentina-Svizzera, la sfida che chiude i quarti di finale. Non poteva esserci epilogo più intenso per completare il tabellone dei quarti. Da una parte i campioni del mondo in carica, dall’ Argentina di Lionel Messi, reduci da una notte da ricordare ad Atlanta; dall’altra la Svizzera, capace di scrivere una pagina di storia a Vancouver dopo settantadue anni di attesa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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