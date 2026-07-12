Martina Miliddi ha iniziato le vacanze estive e si trova a Londra, dove ha mostrato diversi look casual. Domenica 19 luglio, la ballerina è stata vista indossare un abito bianco e sandali durante una passeggiata. La sua giornata ha incluso varie attività, tra impegni e relax, con outfit estivi e informali. La Miliddi si trova nella capitale britannica, dove ha condiviso alcuni momenti con i follower sui social.

Domenica 19 luglio Affari Tuoi inizierà la meritata pausa estiva, ma Martina Miliddi ha già iniziato le proprie vacanze. Tra un impegno e l’altro, la ballerina si è concessa una piacevole gitarella a Londra, dove ha sfoggiato dei look decisamente degni di nota. E se è difficile prendere spunto dai suoi outfit più audaci, il romantico abito bianco è tutto da copiare, perfetto per sopravvivere al caldo senza rinunciare alla femminilità. Martina Miliddi non è mai stata così romantica. Martina Miliddi è molto attiva sui social, dove non manca di condividere con i propri numerosi follower i traguardi professionali e i momenti più emozionanti della sua vita personale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Martina Miliddi in vacanza con l’abito bianco e i sandali: il look “spettinato” super estivo

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