Marquez ha vinto la Sprint del GP di Germania, tornando in corsa per il titolo mondiale. Tre gare fa sembrava fuori dai giochi, ora invece è di nuovo competitivo. Durante la gara, ha superato diversi avversari e si è posizionato in testa, dimostrando una buona velocità. L’Aprilia ha lanciato un avviso, sottolineando che la Ducati mantiene un vantaggio di velocità su 22 GP.

“Tre gare fa era finita per me, mentre ora sono di nuovo in gioco”. Marc Marquez ci credeva ieri e oggi, dopo aver vinto la Sprint del GP di Germania, ci crede ancora di più. Dopo settimane passate a inseguire, a gestire il dolore e a cercare di ricostruire una condizione compromessa dall'infortunio rimediato nel GP di Francia e dal successivo doppio intervento chirurgico, il campione del mondo della Ducati vede di nuovo possibile lottare per il Mondiale della classe regina. La vittoria nella Sprint del Sachsenring non vale soltanto altri 12 punti pesanti, ma conferma che il nove volte iridato è tornato stabilmente tra i protagonisti della lotta iridata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marquez, la rimonta mondiale continua. L'avviso all'Aprilia: "La Ducati è veloce su 22 GP"

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