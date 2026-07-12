Marito di Roccella disperso nel Lago di Vico un testimone | Ho visto la barca tornare la figlia era sotto choc

Un testimone ha riferito di aver visto la barca tornare sul Lago di Vico e di aver trovato la figlia del disperso sotto choc. La testimonianza è stata raccolta durante le ricognizioni delle forze dell’ordine presso il ristorante Fiorò, dove si riuniscono per coordinare le ricerche di Luigi Cavallari, scomparso dal 27 giugno. La stessa fonte ha indicato di aver avuto un contatto visivo con la barca prima del suo ritorno.

Fanpage.it ha intervistato Tommaso, uno dei titolari del ristorante Fiorò, dove le forze dell'ordine si riunicono per le ricognizioni sulle ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella disperso dal 27 giugno nel Lago di Vico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, ora si cerca con sonar e robot subacquei

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Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico: "Era in barca con lei"Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia, è scomparso nel lago di Vico dopo essere entrato in acqua con la moglie.

Temi più discussi: Marito Roccella disperso, ministra su Facebook: Grazie per affetto'; Marito Roccella scomparso, ricerche senza sosta nel lago di Vico: robot e sonar in azione; La ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio sul marito disperso: Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un'ondata di affetto che, in un momento così tragico e lacerante, mi aiuta ad andare avanti; Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, perché il corpo non si trova: l'acqua fredda, la scarsa visibilità del fondale.

l'intervista alla roccella a cadavere del marito della ministra caldo disperso e presentato come documento esclusivo e registrata due settimane prima del fattaccio nuove frontiere del giornalismo by sonica metta x.com

Verifiche in un rimessaggio per barche al lago di Vico, ancora disperso il marito della ministra Roccella reddit

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Ricerche ancora in corso nel Lago di Vico: il marito della ministra Roccella disperso da una settimanaRicerche senza sosta nel lago di Vico: sommozzatori, sonar e droni impegnati nel tentativo di individuare il marito della ministra Roccella disperso dopo un tuffo da un’imbarcazione. notizie.it