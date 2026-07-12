Un racconto ispirato a una serie televisiva sulla nascita degli Stati Uniti e l’elaborazione della Costituzione è stato citato come esempio per stimolare l’interesse verso la politica. La serie, attualmente popolare, descrive il processo di formazione degli emendamenti e dei principi fondanti del paese. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sul collegamento con l’attuale scena politica.

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "C'è una serie televisiva che in questi giorni va per la maggiore. Si intitola 'The american experiment' e racconta a un dipresso la nascita degli Stati Uniti e il percorso che li condusse, un passo dopo l'altro, alla redazione della loro Costituzione e dei relativi emendamenti successivi. E' una storia avvincente per chi ama la politica. Ma anche una storia istruttiva. Dà il senso di un percorso tutt'altro che lineare, attraversato da molti conflitti, eppure giunto infine a un esito che pare avere in sé un suo senso compiuto. E' la descrizione di un sistema politico 'inventato' che di lì in poi sarebbe andato incontro a vicissitudini drammatiche ma che non avrebbe mai archiviato il valore di quella fatica iniziale e anche di quelle dispute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marco Follini: "Un racconto all'House of Card per salvare l'interesse per la politica"

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