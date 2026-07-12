Mahé | il cuore pulsante delle Seychelles
Mahé, l’isola principale delle Seychelles, è il punto di partenza per esplorare l’intero arcipelago. Questa isola ospita l’aeroporto internazionale e il capoluogo, che rappresentano i principali punti di accesso e servizi dell’area. La sua superficie e la popolazione sono le più estese tra le isole, rendendola il centro abitato e culturale delle Seychelles. La presenza di strutture turistiche e porti commerciali rende Mahé il fulcro delle attività economiche e di trasporto dell’arcipelago.
Mahé, l’isola principale delle Seychelles, rappresenta il punto di partenza ideale per chi desidera scoprire il fascino unico dell’arcipelago. Con i suoi paesaggi mozzafiato che alternano montagne verdi, spiagge bianchissime e mare cristallino, Mahé è molto più di un semplice aeroporto internazionale: è un microcosmo in cui natura, cultura e storia si intrecciano armoniosamente. La capitale, Victoria, pur essendo una delle capitali più piccole al mondo, offre numerose attrazioni che raccontano la storia coloniale e il tessuto sociale delle isole. Tra le strade colorate si possono ammirare edifici in stile vittoriano, mercati vivaci come il Sir Selwyn Selwyn-Clarke Market e una varietà di botteghe artigiane che custodiscono tradizioni antiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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