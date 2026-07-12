Mahé | il cuore pulsante delle Seychelles

Notizia in breve

Mahé, l’isola principale delle Seychelles, è il punto di partenza per esplorare l’intero arcipelago. Questa isola ospita l’aeroporto internazionale e il capoluogo, che rappresentano i principali punti di accesso e servizi dell’area. La sua superficie e la popolazione sono le più estese tra le isole, rendendola il centro abitato e culturale delle Seychelles. La presenza di strutture turistiche e porti commerciali rende Mahé il fulcro delle attività economiche e di trasporto dell’arcipelago.