L’Under 20 perde Trucchetti brilla Bene anche la guardia Accorsi

L’Italia Under 20 ha perso contro la Germania con il punteggio di 85-67 nell’esordio dei campionati Europei. Stefano Trucchetti, capitano, e Matteo Accorsi hanno mostrato buone prestazioni, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta. La partita si è giocata ieri, con i tedeschi che hanno prevalso nel secondo tempo. Nessun altro dettaglio riguardante le squadre o le circostanze specifiche è stato fornito.

Non bastano le buone prestazioni di capitan Stefano Trucchetti e del sempre più probabile biancorosso Matteo Accorsi alla Nazionale Under 20, battuta dalla Germania (85-67) all’esordio dei campionati Europei che si sono aperti ieri. Entrambi i giocatori hanno chiuso la partita in doppia cifra, 11 punti per il play sardo e 15 per la guardia bolognese, ma gli azzurrini, che avevano approcciato il match con una certa personalità, hanno pagato dazio nel corso di un 2° quarto in cui sono stati travolti da un break di 23-9 che ha poi condizionato tutta la gara. Questa sera l’Italia del Ct Alessandro Rossi, arrivata in Slovenia per difendere l’oro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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