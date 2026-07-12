L’oroscopo dell’Ortica

Durante la settimana dal 13 al 19 luglio, le temperature rimangono elevate, causando disagio tra le persone e danni alle superfici stradali. Molti manifestano desiderio di mare, ferie o un parcheggio all’ombra. Le condizioni climatiche sono responsabili di vari disagi, tra cui l’asfaltatura che si deteriora e le persone che cercano di proteggersi dal caldo. La situazione si presenta come una normale ondata di caldo estivo, senza eventi estremi segnalati.

Settimana dal 13 al 19 luglio Luglio continua a cuocere persone, asfalti e buoni propositi. C’è chi sogna il mare, chi le ferie e chi semplicemente un parcheggio all’ombra. Le stelle, come certi uffici ad agosto, lavorano il minimo indispensabile. Noi, invece, ci siamo fatti consegnare il bollettino cosmico direttamente dalla Via Lattea, che anche questa settimana conferma una certezza: l’universo è ordinato, sono gli esseri umani a complicarlo. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Hai così tanta energia che potresti alimentare il condizionatore del condominio. Peccato che la userai tutta per spiegare a qualcuno che ha torto. Non ci riuscirai, ma almeno ti sfogherai. 🔗 Leggi su Lortica.it

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