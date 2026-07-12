Durante il match di Wimbledon 2026, Sinner ha salvato un game critico da 40-0 a 40-40 con un servizio vincente al centro. In precedenza, ha risposto a un punto di Zverev con un rovescio incrociato vincente dal centro. La partita si trova attualmente sul punteggio di 1-2 nel quarto set, dopo aver vinto il secondo set al tie-break. La sfida prosegue con entrambi i giocatori impegnati in un match molto combattuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio vincente al centro dell’italiano. 15-30 Stavolta Sinner torna a spingere e trova un pazzesco rovescio incrociato vincente dal centro. Altra seconda. 0-30 Zverev comanda da fondo e chiude con lo smash. L’inerzia è visibilmente cambiata. Sinner sta accusando un sensibile calo di energie. Seconda di servizio. 0-15 Largo il diritto inside-out di Sinner in uscita dal servizio. Attenzione. 20.23 Siamo a 3 ore e 11 minuti di partita. Sappiamo che la durata è il punto debole di Sinner: non ha mai vinto un match oltre le 4 ore. Adesso è tempo di risposte anche sotto questo profilo. 1-2 Servizio vincente al centro del n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurro salva un game delicato da 40-0 a 40-40

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LIVE: Sinner VS Zverev (Wimbledon 2026 - Finale)

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