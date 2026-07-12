le prime pagine di oggi

Oggi i giornali italiani dedicano ampio spazio a una lista pubblicata da un quotidiano iraniano, che mostra le foto di leader occidentali considerati responsabili della morte di un alto funzionario religioso. Tra le persone indicate c’è anche la presidente del Consiglio italiano. La lista, denominata “nera”, include diversi leader mondiali e viene pubblicata senza ulteriori dettagli sulle accuse. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali riguardo alla pubblicazione.

Sulle prime pagine dei giornali italiani ha molto spazio una cosiddetta “lista nera” dei leader occidentali, pubblicata su un giornale iraniano con le facce dei leader mondiali ritenuti responsabili della morte dell’ayatollah Ali Khamenei: tra questi c’è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È molto presente, con foto e ricordi di vario genere, anche la morte di Peppino Di Capri. Le notizie di sport sono principalmente due: l’annuncio di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale maschile di calcio e la finale di Wimbledon prevista per oggi alle 17 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Per il riscaldamento globale... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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