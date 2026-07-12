Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 luglio 2026

Notizia in breve

Il 12 luglio 2026, le prime pagine dei quotidiani sportivi come Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport sono state pubblicate con dettagli sui temi principali del giorno. Ogni mattina, decine di migliaia di copie vengono vendute in edicola, e un’anteprima dei contenuti è disponibile già dalla sera prima.