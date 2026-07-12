Le adidas Japan sono l' alternativa alle Samba dell' estate 2026 e non è quindi il caso di sottovalutarle

Le Adidas Japan sono considerate un'alternativa alle Samba per l’estate 2026. Sono state inserite tra le opzioni di calzature estive e attirano l’attenzione come scelta alternativa. La selezione di prodotti su GQ Italia avviene in modo indipendente dagli editori, anche se l’acquisto tramite i link può generare commissioni per Condé Nast.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L'adidas Japan ci fa capire perché lo stile retrò non passa mai di moda Samba, Stan Smith, Gazelle e, ora, Japan: adidas attinge nuovamente dai propri archivi e dimostra, ancora una volta, che le sneaker più interessanti spesso non sono modelli completamente nuovi. Con l’ adidas Japan, una silhouette quasi dimenticata torna alla ribalta e punta nuovamente sul look retrò. Snella, minimalista e versatile, si tratta di una sneaker con tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande classico da indossare tutti i giorni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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