Un servizio di Report ha approfondito le attività di Valter Lavitola in Camerun, evidenziando i suoi interessi economici nel paese. L'inchiesta ha anche trattato dell'attentato a Sigfrido Ranucci, collegandolo alle attività dell'imprenditore. Non sono stati forniti dettagli sulle specifiche operazioni o sui soggetti coinvolti. La trasmissione si è concentrata sui legami tra Lavitola e le sue attività nel paese africano.

Nell'inchiesta su Valter Lavitola e l'attentato a Sigfrido Ranucci si punta anche verso il Camerun, dove il faccendiere ha diversi interessi economici. Intrecci che hanno riguardato più di una puntata di Report, così come ricorda Il Messaggero. Mentre proseguono gli accertamenti interni della Rai e le indagini degli inquirenti, emergono nuovi elementi sul rapporto tra Lavitola e il conduttore della trasmissione di Rai 3. Al centro dell'attenzione ci sono i contatti avvenuti negli anni: dagli accessi negli uffici Rai, avvenuti in almeno due occasioni tra il 2019 e il 2021, fino ai rapporti personali che avrebbero incluso ospitalità in un bed & breakfast riconducibile all'imprenditore, cene e frequenti scambi di informazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lavitola, gli affari in Camerun? Toh, che cosa andava in onda su Report

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