L’Aula Confucio dell’Università ha celebrato i suoi primi 10 anni

L'Aula Confucio dell'Università di Urbino ha festeggiato i suoi primi dieci anni. Fondata nel 2015, l'inaugurazione è avvenuta grazie all'impegno della prorettrice allo Sviluppo di Partenariati Strategici Nazionali e Internazionali. La cerimonia ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti dell'ateneo. La struttura si trova all’interno dell’università e si dedica allo studio della cultura cinese e alla promozione di programmi di scambio.

Quest’anno l’Università di Urbino ha celebrato il decennale dell’Aula Confucio, istituita nel 2015 da Uniurb grazie all’impegno e alla visione della professoressa Antonella Negri, prorettrice allo Sviluppo di Partenariati Strategici Nazionali e Internazionali. "Nel corso di questi dieci anni – ha spiegato alla festa del decennale il magnifico rettore Giorgio Calcagnini – abbiamo visto crescere, in modo costante, l’interesse delle nostre studentesse e dei nostri studenti per la cultura e la lingua cinese, insieme alla curiosità per il modello di sviluppo di un Paese che ha profondamente trasformato gli equilibri economici mondiali. Nel tempo,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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