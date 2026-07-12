L’ATP riparte dalla terra rossa | a Gstaad Bublik guida il seeding Sonego speranza italiana

L’ATP torna sulla terra rossa con il torneo di Gstaad, dove Bublik è testa di serie. Sonego rappresenta l’Italia tra i partecipanti. La partita tra Sinner e Zverev definirà il vincitore del torneo di Wimbledon. Prima dell’inizio della stagione sul cemento negli Stati Uniti, si disputano ancora eventi sulla terra europea.

L’odierna sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev decreterà il vincitore del torneo di Wimbledon. Prima di dare il via alla lunga estate sul cemento americano è ancora la terra europea a dettare legge. In una settimana che propone tre tornei sul rosso si inserisce l’immancabile appuntamento in altura di Gstaad. A guidare il seeding svizzero sarà il detentore del titolo Alexander Bublik, vincitore dell’edizione dello scorso anno nella combattuta finale contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il kazako a Wimbledon si è fermato in ottavi di finale, sconfitto in tre set dall’americano Taylor Fritz e non vede l’ora di ripartire di slancio per ritrovare un risultato di peso che manca dalla semifinale di Stoccarda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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