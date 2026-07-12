L’Ac Magenta ha annunciato un cambio di proprietà e l’insediamento di un nuovo direttivo. La società ha presentato un progetto focalizzato sul rafforzamento del settore giovanile, sul coinvolgimento del territorio e sulla crescita complessiva. La decisione di investire nel settore giovanile mira a consolidare la squadra e a sviluppare le future generazioni di calciatori. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti o sui tempi di attuazione del progetto.

L’ Ac Magenta apre ufficialmente una nuova fase della propria storia. Con il passaggio di proprietà e l’insediamento del nuovo direttivo, il club annuncia un progetto che punta a consolidare il presente e costruire il futuro, mettendo al centro settore giovanile, territorio e crescita della società. A guidare il nuovo corso saranno il presidente Emiliano Cofrancesco e il vicepresidente Marcello Pizzino, affiancati da un direttivo che, come sottolineato nel comunicato diffuso dalla società, vuole proseguire il percorso nel segno dell’appartenenza ai colori gialloblù e con una visione di lungo periodo. Il club ha voluto innanzitutto rivolgere... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Ac Magenta costruisce il futuro. Si punta forte sul settore giovanile

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