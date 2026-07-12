Durante l’evento “Più libri Più liberi”, alcuni autori e editori hanno contestato le restrizioni e le censure imposte, portando alla luce tensioni tra libertà di espressione e limiti alla comunicazione culturale. La discussione ha evidenziato come le modalità di diffusione delle idee siano sotto scrutinio, con alcuni protagonisti che hanno sfidato le imposizioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla contrapposizione tra chi difende la libertà di parola e chi, invece, cerca di limitarla.

Ci sono momenti in cui un’intera stagione culturale sembra iniziare a scricchiolare. Non perché cambino improvvisamente le idee, ma perché si incrina il metodo con cui quelle idee hanno preteso di imporsi. La vicenda del cosiddetto patentino antifascista per gli editori a “Più libri Più liberi”, con il dibattito che ne è seguito, è uno di quei momenti. Per la prima volta non si sono indignati soltanto i consueti bersagli del progressismo culturale. A storcere il naso sono stati anche intellettuali e commentatori che difficilmente potrebbero essere sospettati di nostalgie nere. Segno che, quando la morale smette di essere un riferimento e diventa un lasciapassare, perfino chi ne condivide le finalità inizia a percepirne gli eccessi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La vittoria degli eretici sui censori: il caso “Più libri Più liberi” è diventato un manifesto della libertà

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