Jhon Lucumì, difensore del Bologna, è nel mirino di Bournemouth e Nottingham Forest, con i due club inglesi pronti a fare offerte concrete. La Juventus, che sta cercando rinforzi per la difesa, si trova a dover affrontare questa situazione che rende più difficile il trasferimento. La trattativa per il giocatore si complica a causa dell'interesse dei club britannici.

di Luca Fioretti Il difensore del Bologna Jhon Lucumì finisce nel mirino di Bournemouth e Nottingham Forest, complicando i piani dei bianconeri. La Juventus continua a lavorare sul mercato per regalare a Luciano Spalletti i giusti rinforzi in difesa, ma la pista che porta a Jhon Lucumì si complica maledettamente. Il centrale del Bologna, reduce da stagioni di altissimo livello in Serie A, è da tempo un obiettivo concreto dei bianconeri, che nelle scorse settimane avevano già avviato i primi contatti. La trattativa non è mai decollata a causa della distanza economica, e ora il rischio di un’asta internazionale è diventato realtà. Come riportato da Gianluigi Longari sulle tracce del difensore colombiano, infatti, si sono mossi con decisione due club di Premier League: il Bournemouth e il Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Premier irrompe nella corsa a Lucumì: bianconeri avvisati, due club inglesi sono pronti a fare sul serio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Muharemovic Juve, nella corsa al difensore irrompe un club di Premier LeagueUn club di Premier League ha presentato un’offerta per il difensore Muharemovic, mentre la Juventus continua a seguire la situazione.

I media sudamericani parlano di "una squadra di fascia alta in Premier» interessata al difensore. Lucumi, rilancio dalla Colombia: "Due club inglesi vogliono Jhon»Due club inglesi di fascia alta sono interessati al difensore colombiano, secondo fonti sudamericane.

Temi più discussi: TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: IRROMPE IL SUNDERLAND PER MUHAREMOVIC: PER LA JUVE UNA PICCOLA CONSOLAZIONE, LE CIFRE; Il vertice sulle spese Nato: Aiuti a Kiev per un anno, fondi per blindare i confini; Bologna, la Premier scopre Amondarain. Occhio alla clausola Lucumi; Bologna, si complica la pista Amondarain: sul centrocampista argentino irrompe la Premier.

Irrompe anche la Fiorentina nella corsa a BaldanziIrrompe la Fiorentina nella corsa al fantasista Tommaso Baldanzi, che può lasciare la Roma in questa finestra di mercato. Contatti avviati con l’entourage del classe 2003, che ha dato la sua ... tuttosport.com

La lite su Flotilla irrompe nella politica italiana: i pro e contro della polemicaÈ la nave degli aiuti o quella delle polemiche? La Flotilla è ancora in mezzo al mare lontana dalla costa di Gaza eppure in Italia il solito gioco del si e del no non si ferma. È molto comodo emettere ... blitzquotidiano.it