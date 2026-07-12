la morsa fatale di un luglio nero tre vittime e decine di incidenti riesplode la febbre del weekend

A luglio si registra un aumento di incidenti e vittime, con almeno due decessi in pochi giorni e un possibile terzo. Una donna coinvolta in un incidente stradale è morta cinque giorni dopo lo schianto, anche se si attende l’autopsia per chiarire le cause. I magistrati stanno indagando sulla relazione tra l’incidente e il decesso, mentre decine di altri incidenti sono stati segnalati nel periodo. La situazione ha riacceso l’allarme sulla sicurezza stradale nel fine settimana.

Due vittime in pochi giorni. Forse tre: la risposta potrà darla solo l’autopsia sui poveri resti di Alexandra. Vittima di un incidente ma in realtà morta solo cinque giorni dopo, lo schianto e le dimissioni dall’ospedale: per ora il collegamento è solo un’ipotesi sul tavolo dei magistrati. Ma il quadro cambia poco. Luglio suona amaro. Negli ultimi quindici giorni si è scatenata un’accelerazione degli incidenti che è raccontata solo in parte dalle loro conseguenze tragiche. Certo, le due vittime della notte spostano e non poco l’ago del bilancio. In poche ore due vite spezzate, a una trentina di chilometri di distanza l’uno dall’altra: due storie che non si conoscevano, forse non si erano mai neanche incontrate e che vanno ad incrociarsi sul giornale che le loro famiglie non avrebbero mai voluto leggere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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