la mano di toldo

Francesco Toldo, ex portiere, aveva uno sguardo spesso malinconico o riflessivo, anche durante la sua carriera. La sua espressione appariva meno focosa rispetto ad altri portieri, che tendevano a mostrare più entusiasmo. Questa caratteristica è stata notata anche dopo il ritiro, quando il suo volto conservava quell’aria pensierosa. Toldo è ricordato per la sua mano, ma anche per l’espressione che accompagnava le sue prestazioni.

Ben poco folle, come invece molti portieri, ma un pò malinconico, come quasi tutti gli ex giocatori. Francesco Toldo anche in piena carriera aveva lo sguardo apparentemente triste o, forse, solo riflessivo. Conosceva la vita vera, quella lontana dai campi verdi e dalle serate rosse, che lui non frequentava. Due volte, a memoria, ricordo espressioni diverse: le pupille paralizzate in quel maledetto 5 maggio 2002 nerazzurro o illuminate di meraviglia quando, salito in area, fece un disperato gol alla Juve all'ultimo secondo. Il coraggio non gli è mai mancato, nelle uscite basse come nelle risposte scomode. Ne ha dato ulteriore prova pochi giorni fa placcando un ladro di biciclette in fuga tra gli applausi del pubblico non pagante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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