In Florida, quest’anno sono state eseguite nove condanne a morte, un numero mai raggiunto prima, e nel 2025 si prevede che siano 19. Questa cifra supera di gran lunga quella degli altri stati americani, dove le esecuzioni sono in calo. La decisione di procedere con le esecuzioni è stata presa sotto l’amministrazione del governatore in carica, Ron DeSantis.

Nove quest'anno, 19 nel 2025, in controtendenza rispetto al resto degli Stati Uniti: c'entra il governatore Ron DeSantis Negli Stati Uniti sempre meno stati eseguono condanne a morte: 23 su 50 hanno abolito la pena di morte, 4 l’hanno sospesa con moratorie decise da un atto governativo, e la maggior parte di quelli che ancora la prevedono ne esegue sempre meno. Poi c’è la Florida. In Florida le esecuzioni sono state 9 solo quest’anno, e 19 nel 2025: allora si superò ampiamente il record storico di 11 risalente al 1936, e la Florida fu responsabile del 40 per cento di tutte le esecuzioni di condanne a morte negli Stati Uniti. Quest’anno ha ucciso più detenuti che tutti gli altri stati messi insieme. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Florida non ha mai eseguito così tante condanne a morte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Florida ha eseguito la condanna a morte di un uomo di 74 anni, il più vecchio di sempre nello statoGiovedì in Florida è stata eseguita la condanna a morte di un uomo di 74 anni, il più anziano a essere giustiziato nello stato.

Leggi anche: Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"

Argomenti più discussi: Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Trump e Meloni, dall'idillio alla rottura: cosa è successo; Ciclosporiasi: impennata di casi negli USA; Bellingham porta l’Inghilterra in semifinale con due gol: Norvegia battuta 2-1 ai supplementari.