Il Napoli non ha mai fatto una richiesta ufficiale per il difensore della Fiorentina. Tra i giocatori in entrata, il club ha puntato su Zeballos del Boca Juniors. Inoltre, c’è un interesse per Dodo, difensore della Fiorentina, come possibile vice di Di Lorenzo. Queste le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb, durante un'intervista radiofonica.

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli in merito al calciomercato degli azzurri. Tra i giocatori in entrata spicca Zeballos del Boca Juniors e c’è un interesse per Dodo della Fiorentina come vice Di Lorenzo. Per quanto riguarda le uscite, invece, Noa Lang, accostato ai Viola negli ultimi giorni, non sarebbe in partenza per il momento. L’intreccio che lega Napoli e Fiorentina per Lang e Dodo. Il Napoli dovrà dapprima effettuare delle cessioni e poi acquistare giocatori nuovi, che potranno poi essere valutati dal tecnico Max Allegri. Tra i calciatori in lista per gli azzurri, come... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Ilnapolista.it - “La Fiorentina non ha mai chiesto Lang al Napoli” (peccato)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NAPOLI-FIORENTINA 2-1: VERGARA GIOIELLO ANCHE PER… GATTUSO!

Notizie e thread social correlati

Noa Lang nel mirino della Fiorentina, i viola puntano al colpo dal Napoli | CMLa Fiorentina sta valutando un possibile acquisto di Noa Lang, che attualmente si trova in Serie A dopo il prestito al Galatasaray.

Bressan: «La Fiorentina non vince da 25 anni, non lo avrei mai pensato. Peccato per Vanoli, è stato eccezionale»Un ex giocatore della Fiorentina ha ricordato la vittoria in Coppa Italia del 2001, sottolineando che la squadra non vinceva da 25 anni.

Temi più discussi: La Lazio ci prova per Piccoli: chiesto in prestito gratuito alla Fiorentina; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Thorstvedt per completare la mediana. Gosens saluta; Stadio Franchi, spunta una prima ipotesi di concessione alla Fiorentina: 60 anni per 55 milioni. E scoppia la bufera politica; Parma, avanti per Fazzini, parti al lavoro per l'intesa: come cambierebbe il gioco del Parma.

MERCATO - Ceccarini: Napoli? Allegri vuole valutare Rao, la Fiorentina non ha chiesto Lang ift.tt/npQikOH x.com

Asse Fiorentina-Napoli, Ceccarini: I viola non hanno mai chiesto Lang. Su Dodò...Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. Emanuele Rao è ... msn.com

Dodò guarda al mercato: Barcellona, Milan e la posizione della FiorentinaDodò può lasciare la Fiorentina nel corso della sessione estiva di mercato: il terzino ha un contratto coi viola fino al 2027, ha chiesto alla società viola di fare. calciomercato.com