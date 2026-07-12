La dieta di Angelina Jolie | cosa mangia l’attrice?

Angelina Jolie segue una dieta basata su sei pasti al giorno. La sua alimentazione prevede pasti frequenti e bilanciati, senza indicazioni specifiche sui cibi consumati. La scelta di suddividere l’apporto calorico in più piccoli pasti è stata adottata dall’attrice per mantenere il suo stato di forma. Non sono stati forniti dettagli su eventuali restrizioni o preferenze alimentari particolari. La dieta viene mantenuta come parte del suo stile di vita per preservare il benessere fisico.

Angelina Jolie ha scelto di seguire la dieta dei sei pasti. In cosa consiste? Scopriamolo insieme. Angelina Jolie si è sempre mostrata in perfetta forma, incantando il suo pubblico. Ma quale dieta segue l’attrice? Scopriamo tutti i dettagli sul tipo di alimentazione scelta nella sua quotidianità. Angelina Jolie è da sempre considerata una delle attrici più affascinanti di Hollywood e, negli anni, ha attirato l’attenzione anche per il suo stile di vita e le sue abitudini alimentari. Tra le strategie che seguirebbe per mantenersi in forma ce n’è una in particolare: consumare sei piccoli pasti al giorno, distribuiti nell’arco della giornata, anziché concentrarsi sui tradizionali tre pasti principali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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