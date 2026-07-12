Kane | il trofeo Major è il pezzo mancante per l’Inghilterra

Da justcalcio.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Harry Kane ha dichiarato che vincere un trofeo Major rappresenta il “pezzo mancante” per l’Inghilterra, che punta a superare il limite di non aver mai conquistato un titolo in un torneo importante.

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Notizia fresca giunta in redazione: Harry Kane capisce che un trofeo è “il pezzo mancante” per l’Inghilterra, che mira finalmente a superare il traguardo in un torneo importante. Sono passati 60 anni da quando l’Inghilterra vinse il suo unico trofeo importante fino ad oggi, con i Tre Leoni che sollevarono la Coppa del Mondo in casa nel 1966. L’Inghilterra ha raggiunto solo due semifinali tra il 1966 e il 2018 (ai Mondiali del 1990 e agli Europei del 1996). Tuttavia, dopo aver sconfitto la Norvegia per 2-1 sabato, l’Inghilterra si sta ora preparando per la sua seconda semifinale di Coppa del Mondo nell’arco di otto anni, mentre è arrivata seconda agli ultimi due Europei. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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