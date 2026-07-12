Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva il titolo a Wimbledon, diventando il decimo giocatore nella storia dell’Era Open a riuscire a confermare il titolo. Con questa vittoria, si aggiunge a un elenco di precedenti illustri di giocatori che hanno ripetuto il successo nel torneo. La sua vittoria segna un nuovo record personale nel torneo britannico.

E con questo sono dieci. Jannik Sinner si è preso, per la seconda volta consecutiva, il titolo a Wimbledon, diventando così il decimo uomo della storia del torneo in Era Open a raccogliere il bis storico. Un club esclusivo, nel quale ci sono solo nomi di caratura straordinaria, di quelli che sono ancora oggi ricordati anche come termini di paragone, pietre miliari vere e proprie. Andiamo a ricordarli tutti. Nel biennio 1968-1969, il primo dell’Era Open, fu Rod Laver a mettere insieme i due successi in fila, per di più da appena tornato dal circuito professionistico con il quale per anni aveva girato il pianeta. Peraltro, nel 1969 Laver completò il Grande Slam, ed è ancora oggi l’ultimo ad avercela fatta nell’anno solare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner diventa il decimo a confermare il titolo di Wimbledon in Era Open: chi sono gli illustri predecessori

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