Italia tragico incidente sulla tangenziale | bilancio atroce Giovanissima età

Un incidente stradale si è verificato nella notte sulla tangenziale di Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, poco prima delle 3. L’incidente ha causato numerosi feriti e una vittima tra i coinvolti, tutti di età molto giovane. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna altra informazione è stata resa nota.

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte sulla tangenziale di Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Lo, avvenuto poco prima delle 3, ha avuto un bilancio pesantissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per assistere le persone coinvolte e avviare gli accertamenti. Incidente sulla tangenziale di Andria: lo scontro nella notte. L’impatto è avvenuto intorno alle 2:45, nei pressi del distributore Lovaglio. Per cause che restano al momento in fase di accertamento, una Fiat 500 e un’altra utilitaria si sono scontrate con violenza lungo l’arteria stradale. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, nel sinistro sono rimasti coinvolti complessivamente tre veicoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Incidente a Ceriale, il maranza scappa dallItalia.

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