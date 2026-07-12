Iran tensioni sempre più accese con gli Usa | a rischio il memorandum di intesa

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, mettendo a rischio un memorandum di intesa tra i due paesi. Questa mattina, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro infrastrutture iraniane, dopo che le forze di Teheran avevano attaccato una nave mercantile e annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz. La situazione resta instabile e senza segnali di de-escalation immediata.

Si fa sempre più traballante il memorandum d’intesa tra Washington e Teheran. Questa mattina, gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova serie di attacchi contro la Repubblica islamica, dopo che i pasdaran avevano colpito una nave mercantile e dichiarato nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz. «All’Iran è stata offerta un’ulteriore opportunità di dimostrare la propria adesione al memorandum d’intesa, dopo essere stato chiamato a rispondere dei precedenti attacchi contro navi mercantili, ma ha nuovamente fallito. In risposta, gli Stati Uniti stanno imponendo un costo elevato continuando a indebolire la capacità dell’Iran di attaccare marinai civili e navi mercantili che transitano liberamente nello stretto», ha affermato Centcom. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Iran, tensione con gli Usa. Italia chiude il consolato

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