Durante un’intervista, Bignami ha descritto la gestione della pandemia come una discesa nell’abisso. Si sono approfonditi dettagli sulla maxi-commessa di mascherine cinesi, con rivelazioni su costi sovrastimati e profitti elevati. Più si analizzano i documenti, più emergono elementi inquietanti riguardo alle transazioni e alle pratiche commerciali legate alla fornitura di dispositivi di protezione.

Quanto sta venendo fuori sulla maxi-commessa di mascherine cinesi è una discesa in un buco nero. Più si scava, più emergono elementi inquietanti, l'ultimo quello degli enormi profitti dovuti ai costi "gonfiati". Le ombre ormai superano le luci e ciò che la commissione sta facendo è proprio cercare di chiarire i punti più oscuri: un'opera di verifica enorme. E credo che purtroppo ci saranno altre sorprese da qui alla fine». Galeazzo Bignami, Capogruppo di FdI alla Camera, commenta così le ultime rivelazioni sulla commessa milionaria di mascherine cinese svelte da Il Tempo in questi giorni. Onorevole Bignami, dalla nostra inchiesta sono emersi nuovi particolari sulle commesse di mascherine durante periodo covid, specie sul maxi-appalto miliardario di dispositivi cinesi, rivelatisi poi in parte non idonei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Intervista a Bignami: "La gestione della pandemia è una discesa nell'abisso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bignami sfida la sinistra sul disastro pandemia: “Conte e il Pd rinuncino allo scudo penale”Bignami ha chiesto ai rappresentanti della sinistra di rinunciare allo scudo penale legato alla gestione della pandemia.

Ha ragione Bignami: "Hanno la faccia come il Covid". Due chiassate M5S-Pd per occultare le vergogne della gestione pandemicaDue gruppi politici, M5S e Pd, si sono scontrati in un acceso scambio di accuse, con parole dure e toni infuocati.

Temi più discussi: BIGNAMI: I CITTADINI POTRANNO SCEGLIERE I CANDIDATI SULLA SCHEDA; Conferenza stampa di presentazione della Proposta di Legge sulle nuove misure per i rimpatri; Bignami: Immigrati condannati in Italia scontino la pena a casa loro; PERFORMING PAC, Kurt Schwitters attraverso gli artisti di oggi per ricostruire dalle macerie.

IL SENATORE GALEAZZO BIGNAMI ANNOVERA TUTTE LE CONTRADDIZIONI IN CUI E' CADUTO GIUSEPPE CONTE NELLA SUA INTERVISTA DA NICOLA PORRO! #cortidiautore #claudiodionisi #GaleazzoBignami x.com

Intervista a Bignami: La gestione della pandemia è una discesa nell'abissoQuanto sta venendo fuori sulla maxi-commessa di mascherine cinesi è una discesa in un buco nero. Più si scava, più emergono elementi inquietanti, l’ultimo quello degli enormi profitti dovuti ai costi ... msn.com

Carrozzieri Di ItalyMotori ! Quanto è recuperabile la situazione ? reddit

Il caso Venezi: intervista a Galeazzo Bignami06:30 Prime pagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 A che punto è la notte, rubrica di economia a cura di Roberto Sommella 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di ... radioradicale.it