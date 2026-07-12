Immissioni in ruolo 2026 | nella fase 2 scelgono prima i candidati dei concorsi poi quelli della GAE

Da orizzontescuola.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella fase 2 delle immissioni in ruolo 2026, i candidati dei concorsi vengono assegnati alle sedi prima dei vincitori della graduatoria ad esaurimento (GAE). La procedura prevede che i docenti con esito positivo nei concorsi abbiano la precedenza rispetto ai candidati della GAE. La sequenza di assegnazione delle sedi rimane uno dei principali punti di incertezza tra i docenti coinvolti nelle procedure di nomina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ordine con cui vengono assegnate le sedi nella fase 2 delle immissioni in ruolo è uno dei dubbi più ricorrenti tra i docenti coinvolti nelle procedure di nomina. A fare chiarezza è stata Chiara Cozzetto, della segreteria nazionale ANIEF, nel corso di Question Time su Orizzonte Scuola TV. Come ha spiegato Cozzetto, “scelgono sempre per primi i candidati inseriti nelle Graduatorie di merito“. Solo dopo che sono state completate tutte le operazioni relative alle GM si passa ai candidati inseriti nelle Graduatorie a esaurimento (GAE). A indicarlo l’allegato A Istruzioni operative al dm n. 136 del 10 luglio 2026 “A.4 Per tutte le classi di... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IMMISSIONI IN RUOLO 2026/27: I NUMERI CHE NESSUNO TI STA SPIEGANDO!

Video IMMISSIONI IN RUOLO 2026/27: I NUMERI CHE NESSUNO TI STA SPIEGANDO!

Notizie e thread social correlati

Immissioni in ruolo docenti 2026/27: 50% GaE, 50% concorsi. Fase 1 e Fase 2 [LO SPECIALE]Per l’anno scolastico 2026/27, le immissioni in ruolo dei docenti saranno suddivise equamente tra GaE e concorsi.

Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026/2027: autorizzate 46.642 assunzioni. Pubblicato il decreto con la ripartizione dei posti per regione; Immissioni in ruolo docenti 2026, posti disponibili. Ecco in quali scuole [AGGIORNATO]; USR LAZIO – AVVISO Avvio operazioni Immissioni in ruolo docenti a.s. 2026-27; Immissioni in ruolo docenti 2026/27, 46.642 i posti disponibili: tutte le scadenze.

immissioni in ruolo 2026Scuola, assunzioni docenti e immissioni in ruolo 2026-2027: novità e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, assunzioni docenti e immissioni in ruolo 2026-2027: novità e cosa sappiamo ... tg24.sky.it

immissioni in ruolo 2026Immissioni in ruolo docenti 2026/27: avvio turni fase 1 Scelta provincia [AGGIORNATO con Campania]Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2026/27: ecco la prima convocazione per la FASE 1 in Lombardia, in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF. Il Minis ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web