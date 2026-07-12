Immissioni in ruolo 2026 | nella fase 2 scelgono prima i candidati dei concorsi poi quelli della GAE

L’ordine con cui vengono assegnate le sedi nella fase 2 delle immissioni in ruolo è uno dei dubbi più ricorrenti tra i docenti coinvolti nelle procedure di nomina. A fare chiarezza è stata Chiara Cozzetto, della segreteria nazionale ANIEF, nel corso di Question Time su Orizzonte Scuola TV. Come ha spiegato Cozzetto, “scelgono sempre per primi i candidati inseriti nelle Graduatorie di merito“. Solo dopo che sono state completate tutte le operazioni relative alle GM si passa ai candidati inseriti nelle Graduatorie a esaurimento (GAE). A indicarlo l’allegato A Istruzioni operative al dm n. 136 del 10 luglio 2026 “A.4 Per tutte le classi di... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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IMMISSIONI IN RUOLO 2026/27: I NUMERI CHE NESSUNO TI STA SPIEGANDO!

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Immissioni in ruolo docenti a.s. 2026/27: una volta attribuita la provincia, il candidato potrà scegliere l'ordine di preferenza delle scuole. Chi è stato individuato nella fase 1 concluderà la fase 2 con l'attribuzione di una scuola (non c'è il rischio … x.com

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