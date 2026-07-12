Il Re d’Inghilterra è italiano | Sinner fa il fenomeno e conquista il Grande Slam di Wimbledon
Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, diventando il primo tennista italiano a conquistare il torneo due volte di fila. La finale si è svolta sul Centre Court, dove ha battuto il suo avversario in tre set. Con questa vittoria, Sinner si aggiudica il suo primo Grande Slam, confermando il suo status tra i migliori al mondo. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4.
Jannik Sinner entra ancora una volta nella storia del tennis italiano conquistando Wimbledon p er il secondo anno consecutivo. Sul Centre Court di Londra il numero uno del mondo h a sconfitto Alexander Zverev i n quattro set con il punteggio di 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4, rimontando dopo aver perso il primo parziale al tie-break e imponendo poi il suo ritmo fino al trionfo finale. Sinner e il trionfo a Wimbledon su Zverev. È stata una finale di altissimo livello, con Zverev capace di partire fortissimo grazie a un servizio devastante e a un tennis aggressivo. Sinner, però, non si è scomposto: ha conquistato il tie-break del secondo set, ha trovato il break decisivo nel terzo e ha chiuso i conti nel quarto parziale, confermando ancora una volta la sua straordinaria solidità mentale e tecnica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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