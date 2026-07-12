Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Da quifinanza.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo medio della benzina è di 1,864 euro al litro, mentre quello del diesel e del GPL sono aggiornati quotidianamente. Le variazioni dei costi sono riportate ogni giorno a partire dalle 8:30, fornendo dati aggiornati per tutte le regioni italiane. Le cifre riflettono i valori attuali di mercato e sono soggette a fluttuazioni. Non sono stati comunicati dettagli specifici per le singole aree o variazioni rispetto ai giorni precedenti.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.864 per la benzina, 1.952 per il diesel, 0.783 per il gpl, 1.571 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.948 Benzina SELF 1.858 GPL SERVITO 0.774 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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