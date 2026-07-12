Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi
Il prezzo medio della benzina è di 1,864 euro al litro, mentre quello del diesel e del GPL sono aggiornati quotidianamente. Le variazioni dei costi sono riportate ogni giorno a partire dalle 8:30, fornendo dati aggiornati per tutte le regioni italiane. Le cifre riflettono i valori attuali di mercato e sono soggette a fluttuazioni. Non sono stati comunicati dettagli specifici per le singole aree o variazioni rispetto ai giorni precedenti.
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.864 per la benzina, 1.952 per il diesel, 0.783 per il gpl, 1.571 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.948 Benzina SELF 1.858 GPL SERVITO 0.774 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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Prezzi benzina e diesel, che disastro!
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Ancora rialzi per il prezzo di #benzina e diesel. La fine dello sconto sulle accise deciso dal governo ha provocato una catena di aumenti quotidiani alla pompa: oggi 1,855 euro al litro per la verde e 1,941 per il diesel che in autostrada e ampiamente sopra i 2 e x.com
Amica9 Tv. . Il prezzo di diesel e benzina continua a salire, la parola ai cittadini #carocarburanti #prezzi #VoxPopuli facebook
Il prezzo di benzinaDove costa meno la benzina oggi? I dati aggiornati per tutti i carburanti, per tutte le stazioni di servizio e il peso delle tasse in Italia e in Europa ... lab24.ilsole24ore.com
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Secondo voi è un buon affare? Come posso trattare sul prezzo? reddit