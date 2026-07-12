il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Notizia in breve

Il prezzo medio della benzina è di 1,864 euro al litro, mentre quello del diesel e del GPL sono aggiornati quotidianamente. Le variazioni dei costi sono riportate ogni giorno a partire dalle 8:30, fornendo dati aggiornati per tutte le regioni italiane. Le cifre riflettono i valori attuali di mercato e sono soggette a fluttuazioni. Non sono stati comunicati dettagli specifici per le singole aree o variazioni rispetto ai giorni precedenti.