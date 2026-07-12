Il prezzo del PUN si attesta a 0,1295 euro al kWh al 12 luglio 2026. Nella giornata precedente, il prezzo minimo di 0,0874 euro si è registrato alle 12, mentre il massimo di 0,1801 euro è stato toccato alle 23.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 12 Luglio 2026 si attesta a 0,1295 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (11 Luglio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0874 €kWh (alle ore 12), mentre il massimo ha raggiunto 0,1801 €kWh (alle ore 23). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 12:00 e le 16:00, mentre le fasce serali e notturne (dalle 21:00 alle 24:00) hanno segnato i picchi di prezzo più elevati. Queste dinamiche orarie sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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MERCATO ELETTRICO Oggi 5 luglio 2026 il PUN (prezzo medio nazionale EE) è a 98,71 €/MWh. Abbiamo 6 ore circa DISACCOPPIATE dal prezzo del gas [] con 7 MTU (quarti d'ora) a 0 €/MWh. Picchi di mattina e sera sembrano casa Addams (). x.com