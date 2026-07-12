Un completo a righe di seta, che combina un tailleur gessato formale con un pigiama a righe più informale, rappresenta la tendenza dell’Estate 2026. Il capo, adatto sia alle riunioni importanti che a momenti di relax, si distingue per il suo stile versatile e raffinato. La scelta di materiali pregiati e il design a righe sono stati presentati come elementi chiave di questa stagione. La tendenza si inserisce nel panorama della moda come un mix tra formalità e comfort.

D a un lato il tailleur gessato delle riunioni importanti, dall’altro il pigiama a righe che si indossa quando si è certi che nessuno sta guardando. Dagli antipodi del guardaroba nasce il coordinato più chic e rilassato dell’Estate 2026: il completo a righe di seta. Come abbinare le infradito gioiello: 5 look chic per brillare nell’Estate 2026 X Impalpabile ma vistoso, pratico ma anche glamour: i brand scandinavi hanno trovato il modo per uscire di casa in pigiama apparendo curati e alla moda. Basta coordinare l’intero look sui binari del gessato. Dove l’abbiamo già visto. La riga sottile ha sempre avuto una doppia vita. Da un lato il gessato, nato nel guardaroba maschile britannico di fine Ottocento e poi diventato sinonimo di City, banche, uffici e potere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con il completo a righe che porta il gessato fuori dall’ufficio

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