Il lavoro da remoto una sfida imperdibile Lettera

Il governo ha approvato il decreto che regolamenta le riunioni da remoto nelle scuole. La misura consente alle istituzioni di svolgere incontri e assemblee online, anche senza la presenza fisica dei partecipanti. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e richieste da parte di docenti e studenti. La normativa entrerà in vigore subito, prevedendo modalità e limiti per l'organizzazione delle riunioni digitali nelle scuole pubbliche e private.

Inviata da Stefania Turchetta – Il tempo passa, la scuola si mordenizza. Con buona pace dei tradizionalisti, era ora che arrivasse il tanto atteso decreto sulle riunioni a distanza. Siamo nel 2026, a settembre inizierà l’anno scolastico 2026-2027, l’IA è una realtà, tutti i giorni grandi aziende svolgono call di lavoro da distanze di 5-6000 mila kilometri, numerosissime professionalità portano a termine i loro impieghi da casa. Nel 2020 la pandemia ha introdotto una serie di nuovi parametri che hanno sancito definitivamente l’ingresso del lavoro agile. Oggi, nel mondo, si sentono sempre più lavoratori che svolgono due giorni di lavoro in presenza e tre da casa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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You're Distracted (not Stuck) | Distraction Detox 2026 | Melody Alisa

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