Il vino italiano ha contribuito alla nascita degli Stati Uniti, grazie all’interesse di Thomas Jefferson per l’Europa. Jefferson, terzo presidente, apprezzava le produzioni vinicole italiane e le importava nel suo paese. Questa scelta ha favorito lo scambio culturale e commerciale tra Italia e America, influenzando anche le abitudini alimentari e le tradizioni di consumo nel nuovo territorio.

Il vino italiano ha avuto un ruolo principale nella nascita degli Stati Uniti, anche grazie all’apertura che Thomas Jefferson ha avuto verso il Vecchio Continente. Lo spiegano bene Francesco Clementi, professore di Diritto pubblico e Antonio Gaudioso, laureato in Scienze politiche, ne “Il gusto della libertà”(Il pensiero scientifico, 17,10 euro). Gli autori raccontano l’avventura europea di Thomas Jefferson come diplomatico alla fine del ‘700. Qui, precisamente in Italia, il terzo presidente degli Stati Uniti ha conosciuto il Vino Nobile di Montepulciano, diverso da tutti quelli fortificati che aveva assaggiato nel Nuovo mondo libero. Ma soprattutto, trovò l’elemento gastronomico unitario per la tavola diplomatica conviviale, per creare un ambiente confortevole attraverso una bevanda diversa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - “Il gusto della libertà” di Francesco Clementi e Antonio Gaudioso: l’indipendenza americana che passa dall’Italia

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