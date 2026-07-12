Il MystFest 2026 si conclude questa sera alle 21 con la partecipazione di Luca Sommi, che si occuperà della cerimonia di chiusura. La manifestazione, durata una settimana, ha visto la presenza di giornalisti, scrittori, registi e autori, riuniti a Cattolica per discutere sul tema “Tutta la verità (o almeno quella che ci serve)”. Durante l’evento sono stati organizzati incontri, presentazioni e dibattiti legati al mondo della narrativa e del giornalismo.

È affidata a Luca Sommi la chiusura del MystFest 2026, un festival che per una settimana ha portato a Cattolica giornalisti, scrittori, registi e autori per interrogarsi sul tema Tutta la verità (o almeno quella che ci serve). Dopo aver attraversato letteratura, cinema, podcast e giornalismo, domenica 12 luglio il festival chiude con uno spettacolo dedicato ai valori fondanti della democrazia italiana. L’appuntamento è alle ore 21 in piazza 1° Maggio con Viva la Costituzione. Perché amarla e difenderla, monologo interpretato dal giornalista, scrittore e autore televisivo Luca Sommi. Attraverso un racconto dedicato alla Costituzione italiana,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giornalista Luca Sommi chiude oggi alle 21 il MystFest 2026

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