Il Dibu Martinez decisivo contro la Svizzera | c’è anche il suo zampino sulla qualificazione dell’Argentina

Da juventusnews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere argentino ha contribuito alla qualificazione della sua squadra alle semifinali del Mondiale contro la Svizzera. Durante la partita, ha parato un rigore e effettuato diverse uscite decisive, dimostrando sicurezza tra i pali. La sua prestazione ha avuto un ruolo importante nel risultato finale, aiutando la squadra a superare il turno. La sua presenza ha influenzato gli sviluppi della partita, portando l’Argentina avanti nel torneo.

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di Luca Fioretti L’obiettivo di mercato dei bianconeri trascina l’Argentina in semifinale contro la Svizzera: prestazione da leader assoluto per il portiere. Mentre la  Juventus  continua a pianificare le grandi mosse di mercato per la porta, i fari della dirigenza sono tutti puntati sulla Coppa del Mondo. Il preferito per sostituire Michele Di Gregorio nello scacchiere di  Luciano Spalletti  resta  Emiliano “Dibu” Martinez, e l’estremo difensore dell’Aston Villa ha appena confermato il motivo di tanto interesse. Nel tesissimo quarto di finale mondiale tra  Argentina  e  Svizzera, terminato  3-1 per l’Albiceleste dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e i successivi calci di rigore, il portiere ha recitato un ruolo da assoluto protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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