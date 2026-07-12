Il portiere argentino ha contribuito alla qualificazione della sua squadra alle semifinali del Mondiale contro la Svizzera. Durante la partita, ha parato un rigore e effettuato diverse uscite decisive, dimostrando sicurezza tra i pali. La sua prestazione ha avuto un ruolo importante nel risultato finale, aiutando la squadra a superare il turno. La sua presenza ha influenzato gli sviluppi della partita, portando l’Argentina avanti nel torneo.

di Luca Fioretti L’obiettivo di mercato dei bianconeri trascina l’Argentina in semifinale contro la Svizzera: prestazione da leader assoluto per il portiere. Mentre la Juventus continua a pianificare le grandi mosse di mercato per la porta, i fari della dirigenza sono tutti puntati sulla Coppa del Mondo. Il preferito per sostituire Michele Di Gregorio nello scacchiere di Luciano Spalletti resta Emiliano “Dibu” Martinez, e l’estremo difensore dell’Aston Villa ha appena confermato il motivo di tanto interesse. Nel tesissimo quarto di finale mondiale tra Argentina e Svizzera, terminato 3-1 per l’Albiceleste dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e i successivi calci di rigore, il portiere ha recitato un ruolo da assoluto protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il Dibu Martinez decisivo contro la Svizzera: c’è anche il suo zampino sulla qualificazione dell’Argentina

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