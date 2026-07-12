il cinema itinerante ha fatto tappa a catanzaro

Un cine-furgoncino di “Schermi - Cinema Multipiazza” si è fermato per la prima volta in un quartiere popolare di Catanzaro. Una donna dal balcone ha commentato l’arrivo dei veicoli come “arrivaru i pirati”. Il veicolo, che porta un cinema itinerante, ha portato film e intrattenimento tra le case della zona, attirando l’attenzione dei residenti. La scena si è svolta nel cuore di un quartiere con strade strette e case affollate.

«Arrivaru i pirati». Così li ha chiamati una signora affacciata da un balcone quando il cine- furgoncino di «Schermi - Cinema Multipiazza» è arrivato con la sua “ciurma” per la prima volta nel suo quartiere popolare di Catanzaro. Ora il furgoncino blu di Divina Mania porta il cinema nelle piazze disabitate d’Italia e venerdì sera è ritornato nella sua città facendo tappa a Piazza Le Pera, davanti al Teatro Cinema Masciari, chiuso da 12 anni e in totale stato di abbandono. Il direttore artistico, Mauro Lamanna, ha aperto la serata rievocando i momenti della sua infanzia trascorsi tra le poltrone del teatro e la magia di un luogo divenuto simbolo di cultura e comunità. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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