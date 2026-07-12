Il centro storico da rilanciare Piacciono i giovedì serali | Facciamoli non solo di luglio

I giovedì serali nel centro storico stanno riscuotendo successo, con partecipazione sia da parte dei residenti che di visitatori, nonostante le alte temperature. L'iniziativa, che si svolge anche oltre il mese di luglio, ha raccolto feedback positivi, anche se bisognerà aspettare almeno fino al 31 luglio per avere un quadro completo dei risultati. La partecipazione è stata costante e ha coinvolto diverse fasce di pubblico.

Bilancio positivo, seppur parziale: nonostante il caldo, i pratesi (e non solo) stanno rispondendo "presente", vivendo il centro storico. Per poter tirare le somme bisognerà tuttavia attendere almeno il prossimo 31 luglio, giorno immediatamente successivo al termine dell’iniziativa. Sono gli aspetti di massima condivisi da Confcommercio e Confesercenti in merito alle aperture serali dei negozi, che per tutto il mese in corso si concretizzeranno di giovedì a margine di iniziative collaterali. Le prime due sono già andate in archivio, ovvero "Arte in Centro" (nove giorni fa) e "Caccia ai saldi" (due giorni fa). Il calendario di "Tutti in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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